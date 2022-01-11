شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحاضر نجوم الأهلى عن مباراة الجونة بكأس الرابطة ويطمئن على المصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم.



وحرص موسيماني على عقد محاضرة اليوم داخل ملعب التتش؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة، حيث قام بشرح نقاط القوة والضعف في فريق الجونة قبل المواجهة المحدد لها عصر الخميس فى افتتاح مباريات كأس الرابطة.



واستأنف الفريق تدريباته ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة؛ وذلك استعدادا لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية.



مران الأهلى

وحرص موسيماني على إقامة «تراي ماتش» في ختام المران الجماعي، موجها اللاعبين لتنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية المحددة.

وشهد المران جانبا من التدريبات البدنية الشاقة شارك فيها جميع اللاعبين تحت إشراف كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق.

فيما قاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى؛ الثلاثي علي لطفي، ومصطفي شوبير وحمزة علاء، في فقرات تدريبية متنوعة للحراس.

وقام موسيماني في ختام المران بالاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين وموعد عودتهم ونتيجة المسحة الطبية للاعبين الغائبين في إطار الاستعدادات لمواجهة الجونة.

واستأنف الفريق تدريباته ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادا لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

ويواجه الأهلي فريق الجونة في الثانية والنصف عصر الخميس على ملعب الأهلي we السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.