شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة لعمر السعيد وكارتيرون يقسم اللاعبين لمجموعتين في مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية بالكرة على هامش مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، في إطار استعدادات الفريق لبطولة كأس الرابطة.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين ، أدت كل مجموعة تدريبات بالكرة من خلال التسليم والتسلم، وقام البرتغالي فيرناندو مخطط الأحمال بالإشراف على هذه الفقرة، وتدوين كافة الملاحظات الخاصة بها.

كما خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فقرة تدريبات خاصة لعمر السعيد مهاجم الفريق أداها في صالة الجيمانيزيوم بمقر القلعة البيضاء.

وقرر الجهاز الفني اكتفاء عمر السعيد بأداء تدريبات اليوم الثلاثاء داخل الجيمانيزيوم، وعدم المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق..

فيما خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية داخل مجمع الصالات الدولية بالقلعة البيضاء وذلك قبل انطلاق التدريبات المقرر لها على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لكأس الرابطة.

وقام لاعبو الفريق خلال هذة الفقرة بعمل تدريبات لتقوية العضلات ، بجانب بعض الاطالات ، وتدريبات الاستشفاء ، حتي يكون اللاعبين على أتم جاهزية للمشاركة في المران.

من ناحية أخرى يدرس مسئولو نادي الزمالك دخول احمد عيد الظهير الأيمن للفريق والمعار الي الإسماعيلي ضمن الصفقات التبادلية التي ينوي الزمالك اجراءاها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عقب نهاية الموسم، بسبب منع الزمالك من القيد خلال فترة انتقالات يناير الجارية.

ويرغب مسئولو الزمالك في الاستفادة من اللاعب عقب العودة من الإعارة بدخوله ضمن صفقة تبادلية او تسويقه ماليا في ظل عدم وجود رغبة من كارتيرون المدير الفني للفريق في تواجد احمد عيد معه في القائمة، بخلاف عدم تقديم اللاعب لأوراق اعتماده سواء وقت ان كان لاعبا في صفوف الفريق الأول او في فترة الإعارة بالاسماعيلي.

في سياق مختلف استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة انبي المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الاولي من كأس رابطة الأندية المحترفة في موسمها الأول.

ومن المقرر ان يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : حازم امام – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز

خط الهجوم : سيسيه – عمر السعيد – أوباما - اوناجم