شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه سلاح منتخب مصر لاختراق دفاعات نيجيريا اليوم فى أمم افريقيا 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المنتخب الوطني مواجهة من العيار الثقيل في افتتاح مشواره ببطولة الأمم الافريقية الكاميرون 2022 ، عندما يواجه نظيره النيجري ضمن مباريات المجموعة الرابعة والتي ستقام علي ملعب "رومدي أدجيا" بمدينة جاروا.

من جانبه عقد كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطني محاضرات فنية مكثفة خلال الأيام الماضية، شرح خلالها مواطن القوة والضعف فى صفوف نسور نيجيريا، كما شرح طريقة اللعب التى سيعتمد عليها الفراعنة فى اللقاء، الذى يخوضه الفراعنة بهدف الفوز من أجل حسم ضربة البداية وتوجيه إنذار لجميع المنافسين بأن منتخب مصر سيقاتل للفوز بالبطولة.

ويدرس كيروش الدفع بمحمود تريزيجيه لاعب استون فيلا الانجليزي في التشكيلة الاساسية في خط الوسط لتعويض غياب عمرو السولية ، مستغلا سرعات تريزيجيه لاختراق دفاعات نيجيريا .

وطالب كيروش لاعبى المنتخب بتضييق المساحات والتأمين الدفاعى نظرا للسرعات الكبيرة التى يتميز بها لاعبو نيجيريا، كما طالب الفراعنة فى المقابل بسرعة نقل الكرة واستغلال الثغرات الدفاعية فى المنافس واستغلال أنصاف الفرص.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

يفكر كيروش جديا فى الاعتماد على طريقة 4 / 3 / 3 أمام نيجيريا اليوم، ويعتبر التشكيل الأقرب للفراعنة كل من :

حراسة المرمى : محمد الشناوى

خط الدفاع : أكرم توفيق وأحمد حجازى ومحمود الونش وأحمد فتوح

خط الوسط : محمد الننى وحمدى فتحى وتريزيجيه

خط الهجوم : محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا

تقام مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى السادسة مساءً، بتوقيت القاهرة ، وهي ضمن مباريات الجولة الاولي للمجموعة الرابعة التي تضم كل من نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

مشوار منتخب مصر في دور المجموعات

يستهل الفراعنة دور المجموعات بمواجهة نيجيريا ثم غينيا بيساو، ويختتم مواجهاته بلقاء المنتخب السودانى الشقيق، وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات تأتي على النحو التالى: نيجيريا × مصر ..الساعة 6 مساء يوم 11 يناير ثم مصر × غينيا بيساو الساعة 9 مساء يوم 15 يناير ثم مصر × السودان الساعة 9 مساء يوم 19 يناير 2022.