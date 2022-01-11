رابطة محترفى الاسكواش تعلن إيقاف مصطفى عسل شهرين

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكوا "PSA"، إيقاف مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الخامس عالمياً لمدة شهرين، كإجراء تأديبي.

وكانت مصطفى عسل قد ودع مؤخراً بطولة هوستين للاسكواش، التي أقيمت بأمريكا، وضلك عقب خسارته في الدور نصف النهائي أمام منافسه علي فرج، بنتيجة 3/2 في مباراة استغرقت 82 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11, 11-2, 13-11, 4-11, 11-3.

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبين لشهر يناير الجارى، وحافظ البطل المصرى علي فرج، لاعب وادى دجلة، على صدارة التصنيف العالمى للشهر الخامس على التوالى والخامس والعشرين فى مسيرته الاحترافية، ليصبح بذلك ثالث أكثر اللاعبين المصريين هيمنة على الصدارة.

واستقر محمد الشوربجى في المركز الثالث وحل طارق مؤمن لاعب الجزيرة فى المركز الرابع، وتقدم مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي، إلى المركز الخامس.