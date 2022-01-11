شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الستار صبري يضع روشتة عبور نيجيريا ويؤكد على أهمية البدء بأيمن أشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع عبد الستار صبري نجم المنتخب الوطني السابق، التشكيل المثالي للفراعنة ـ من وجهة نظره ـ للخروج بنتيجة إيجابية أمام نيجيريا في اللقاء الذي يجمع المنتخبين في تمام السادسة مساء اليوم، في افتتاح مشوار المنتخب الوطني بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال عبد الستار صبري في تصريحات لبرنامج "أخبار أون تايم": منتخب نيجيريا من المنتخبات القوية ولديه مجموعة قوية من المحترفين، ولكن هناك روح إيجابية في معسكر الفراعنة، وأعتقد أن تريزيجية من الأفضل أن يلعب كبديل لأنه عائد حديثاً إلى الملعب، وأرشح البدء بأيمن أشرف في الوسط ليمنح فتوح الحرية في التحرك الهجومي.

أضاف: وسط الملعب هو الأهم في مباراة اليوم وهو من سيحدد المسيطر على مجريات اللقاء، وطريقة 4/3/3 هي الأنسب للمنتخب الوطني، وحمدي فتحي بإمكانه المساندة في النواحي الهجومية، وهذه الطريقة ستعطي حرية لمحمد صلاح ومرموش وفتوح.

واصل: محمد صلاح في المباراة الأخيرة مع المنتخب كان يدخل إلى وسط الملعب ليعطي أكرم مساحة أكبر للعب وهذا أمر مفيد للمنتخب.

وعن التشكيل المناسب للقاء قال صبري: محمد الشناوي، حجازي، الونش، أحمد فتح، أكرم توفيق، حمدي فتحي ، أيمن أشرف، النني، محمد صلاح مصطفى محمد ومرموش.