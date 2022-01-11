الثامنة يا أبطال.. عمر مرموش الموهبة الصاعدة فى كتيبة الفراعنة

تعوِّل الجماهير المصرية آمالا عريضة على عمر مرموش لاعب شتوتجارت الالماني فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون التى يبدأ ألفراعنة مشوارها اليوم الثلاثاء بمواجهة نيجيريا فى السادسة مساء.

وأعرب عمر مرموش عن سعادته عن التسجيل فى أول مشاركة له مع منتخب مصر أمام منحت له ثقة كبيرة أمام ليبيا خلال مباريات تصفيات كأس العالم مؤكداً أن هدف المنتخب حصد بطولة كأس الأمم الأفريقية والوصول إلى نهائيات كأس العالم المقبل.

وأضاف عمر مرموش أنه لديه بعض العروض خلال فترة الآنتقالات القادمة، ولكن لم يركز الآن فى المشاركة فى المباريات فقط، والظهور بشكل جيد ثم الحديث مع وكيل أعماله لمناقشة بعض العروض.