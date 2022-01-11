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شكرا لقرائتكم خبر عن الثامنة يا أبطال.. عمر مرموش الموهبة الصاعدة فى كتيبة الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
تعوِّل الجماهير المصرية آمالا عريضة على عمر مرموش لاعب شتوتجارت الالماني فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون التى يبدأ ألفراعنة مشوارها اليوم الثلاثاء بمواجهة نيجيريا فى السادسة مساء.
وأعرب عمر مرموش عن سعادته عن التسجيل فى أول مشاركة له مع منتخب مصر أمام منحت له ثقة كبيرة أمام ليبيا خلال مباريات تصفيات كأس العالم مؤكداً أن هدف المنتخب حصد بطولة كأس الأمم الأفريقية والوصول إلى نهائيات كأس العالم المقبل.
وأضاف عمر مرموش أنه لديه بعض العروض خلال فترة الآنتقالات القادمة، ولكن لم يركز الآن فى المشاركة فى المباريات فقط، والظهور بشكل جيد ثم الحديث مع وكيل أعماله لمناقشة بعض العروض.
ويرصد الخليج 365 معلومات عن عمر مروش كالتالي...
الاسم: عمر خالد محمد مرموش
مكان الميلاد: القاهرة
تاريخ الميلاد: 7/2/1999
الحالة الاجتماعية: أعزب
النادى الحالي: شتوتجارت الالماني
المركز: جناح أيسر
الأندية السابقة: وادى دجلة – فولفسبورج الألمانى- سانت بأولي
البطولات: لا يوجد
القيمة التسويقية: 4.5 مليون يورو
المسيرة الدولية: شارك مع منتخب مصر منذ عام 2020
مرموش