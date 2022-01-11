شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عرابي: المهمة صعبة للفراعنة أمام نيجيريا وهذه أهمية الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة عرابي نجم منتخب مصر والأهلي السابق، في تصريحات خاصة لبرنامج من الآخر مع محمد شبانة عبر إذاعة شعبي إف أم، أن مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا التي تقام اليوم ببطولة أمم افريقيا ستكون قوية بكل تأكيد، حيث إن مصر ونيجيريا أقوى المنتخبات في المجموعة، موضحا أن المباراة ليست سهلة، لكن مشاركة مصر في بطولة كأس العرب ساهم في إعداد منتخب مصر بشكل جيد ومنحه إحساس البطولة المجمعة وهذا لم يكن متوفراً لمنتخب نيجيريا.

وأضاف أن المباراة صعبة ومصر ونيجيريا من المنتخبات التي ستتأهل للمرحلة المقبلة، لكن من المهم ألا تخسر مصر هذه المباراة وتتصدر المجموعة لأن سيساهم ذلك في مواجهة مصر لمنتخبات أسهل نسبيًا، ومنتخب مصر قادر على الفوز بهذه المباراة.

وأشار أن التشكيل الأمثل لهذه المباراة: محمد الشناوي، أكرم توفيق، أحمد حجازي، الونش، أحمد أبو الفتوح، حمدي فتحي، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش .

وصرح أن المشاكل التي ستواجه المنتخب المرحلة القادمة في حالة حدوث اصابات في خط الدفاع، لذلك على كيروش المدير الفني للمنتخب منح الراحة لأيمن أشرف وعمر كمال في المباريات الأسهل نسبيًا حتى يستطيعون مواصلة المشوار مع المنتخب في البطولة .

وتابع أن هذه البطولة ليست صعبة أو سهلة حيث إن منتخب مصر من المنتخبات المرشحة دائمًا بالفوز ببطولة أمم افريقيا والوصول للمباراة النهائية على الأقل، ولكن هناك منافسة قوية على اللقب خاصة من منتخبات الجزائر والمغرب وتونس والسنغال والكاميرون.