مهاجم ليستر يقود تشكيل نيجيريا في مواجهة منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن أوجستين إيجوافوين المدير الفني لنيجيريا، عن التشكيل الأساسي لمنتخب النسور، لمواجهة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا.

ويلتقي منتخب مصر بنظيره النيجيري، ضمن منافسات الجولة الاولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويقود كيليتشي إيهيناتشو مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي، خط هجوم فريق النسور.

ويتكون تشكيل نيجيريا من: مادوكا أوكوي، أولا أينا، كينيث أوميرو، وليام تروست-إيكونج، زيدو سانوسي، ولفريد نديدي، جو أريبو، كيليتشي إيهيناتشو، موسيس سيمون، صامويل تشوكويزي، تايوو أونيي.