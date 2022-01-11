تقرير: رابطة بريميرليج لن تجري تحقيقا بشأن العينات "الوهمية" في ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أفاد تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء، بأن رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم، لا تعتزم فتح تحقيقا بشأن العينات الإيجابية المزيفة لفيروس كورونا المستجد، والتي أدت إلى تأجيل مباراة الفريق في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الرابطة المحترفة أمام أرسنال الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي آيه ميديا) أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق كشف يوم الأحد الماضي ، عن وجود العديد من العينات الإيجابية الوهمية الخاصة بأعضاء الفريق.

وأدت الإصابات بالعدوى داخل الفريق، والتي أكدتها اختبارات "بي سي آر" بعد اختبارات التدفق الإيجابي الأولية، إلى إغلاق مركز تدريبات الفريق، وإلى إلغاء مواجهة أرسنال والتي كان من المقرر إقامتها يوم الخميس الماضي.

وأوضحت "بي آيه ميديا" أن الرابطة على قناعة بأن الأدلة التي قدمها ليفربول كافية، وأن الأمور تمت على النحو السليم، وباتباع الإجراءات المعنية، مشيرة إلى أن الرابطة لا تعتزم فتح تحقيق في هذا الأمر بعد عينات مثيرة للشكوك لـ 40 لاعبا وموظفا.

وقال كلوب بعد الفوز على شروزبري في كأس الاتحاد الإنجليزي: "كان لدينا تفشيا معقولا الأسبوع الماضي، وقد أظهر ذلك وجود العديد من العينات الوهمية لكن القواعد كما هي، وجميع اللاعبين الذين جاءت عيناتهم إيجابية (وهمية) لم يتمكنوا من المشاركة".

وأضاف: "العينة الإيجابية الوحيدة الصحيحة كانت لترينت أليكساندر أرنولد، أما الباقي فجميع عيناتهم إيجابية وهمية".

وأجرى النادي جولة ثانية من الاختبارات عقب مباراة الكأس، حيث توصل من خلالها إلى أن العديد من العينات الإيجابية كانت وهمية في الجولة الأولى من الفحوص.

ووافقت رابطة الأندية الإنجليزية على تأجيل المباراة، مما يعني أن مواجهة الفريقين على ملعب "أنفيلد" يوم الخميس المقبل ستكون مباراة الذهاب، فيما يستضيف ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن مباراة الإياب يوم 20 يناير الجاري.