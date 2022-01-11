ميار شريف تودع بطولة أديلايد للتنس

محمد اسماعيل - القاهرة - ودعت لاعبة التنس المصرية ميار شريف بطولة أديلايد للتنس من الدور الأول، بعد خسارتها أمام الروسية ليودميلا سامنسونوفا (المصنفة رقم 39 عالميا).

وخسرت ميار، المصنفة رقم 63 عالميا، بمجموعتين دون رد بواقع 6-7 و4-6 أمام سامنسونوفا، مساء اليوم الثلاثاء.

وتأتي خسارة ميار شريف في البطولة المقامة في أستراليا، بعد أيام من هزيمتها في نهائي منافسات الزوجي لبطولة "جيبسلاند" بمدينة ملبورن.

ميار تعرضت للخسارة مع زميلتها التشيكية تيريزا مارتينكوفا بمجموعتين لواحدة أمام الفريق المكون من الأمريكية بيرناندا بيرا، والتشيكية كاتيرينا سينياكوفا، في النهائي الذي أقيم الأحد الماضي.

جدير بالذكر أن ميار شريف كانت قد خرجت مبكرا من منافسات الفردي في تلك البطولة.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات ميار شريف للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، إحدى البطولات الـ4 الكبرى "جراند سلام"، والتي تقام في موعد لاحق في شهر يناير الحالي.