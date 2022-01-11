"كان عليّ إثبات خطأهم".. صلاح يعلق على تجربته مع تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي عن تجربته بين صفوف تشيلسي الإنجليزي، مؤكدًا أنه لم يستطع تحمل الضغط الإعلامي في ذلك الوقت وشعر أن عليه الرحيل عن البلوز.

الجناح المصري خاض تجربة احترافية بين صفوف تشيلسي خلال الفترة بين يناير 2014 وحتى فبراير 2015، لكن لم يكتب لها النجاح ليقرر الرحيل إلى الدوري الإيطالي عبر بوابتي فيرونتينا ثم روما قبل العودة إلى بريميرليج مجددا عن طريق ليفربول في صيف 2017.

وخلال تصريحات لمجلة "GQ" قال صلاح: "توقفت عن قراءة الأخبار في تلك الفترة، كان الأمر صعبًا للغاية بالنسبة لي عقليًا".

وأضاف: "لم أستطع تحمل الضغط الذي تعرضت له سواء من وسائل الإعلام أو من الخارج، لم أكن ألعب كثيرا وشعرت أنني بحاجة للرحيل".

وتابع البالغ من العمر 29 عاما: "كان أمامي خياران، الأول إخبار الناس أنهم على حق في وضعك على مقعد البدلاء، أو إثبات خطأهم.. كنت بحاجة إلى إثبات خطأهم".

وواصل صلاح: "أفضل شيء يمكن أن يكون تمتلكه هو مواجهة نفسك بشكل جيد، اسأل نفسك ماذا تريد؟، بعض الناس لا يستطيعون مواجهة أنفسهم بشكل صحيح، لكن بالنسبة لي ليس لدي مشكلة مع ذلك، إذا كنت أعاني، فأنا فقط أواجه نفسي وأشعر بمكاني".

وأتم: "عندما تشعر أن حلمك يتلاشى، فأنت تريد أن تفعل كل شيء لتحقيقه.. كل ما يتطلبه الأمر للنجاح سأفعله".

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