محمد صلاح : «كل حياتي كانت فقط من أجل كرة القدم»

الشارقة - اميمة ياسر - قال محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر الأول لكرة القدم «أعطيت كل شيء، كل حياتي كانت فقط من أجل كرة القدم».

وعلق محمد صلاح على أسباب رحيله عن تشيلسي في 2015، ولعبه فى الدوري الإيطالي فى فيورنتينا وروما قبل العودة إلى الدوري الانجليزي، عبر بوابة ليفربول.

وأكد محمد صلاح في حوار أجراه مع مجلة «GQ» البريطانية: «عندما تشعر أن حلمك يتلاشى، فأنت تريد أن تفعل كل شيء لتحقيقه، كل ما يتطلبه الأمر للنجاح، سأفعله».

وقال: «يسعد الناس دائمًا بمكان وجودهم، الناس لديهم روتينهم أو منطقة راحتهم أو أي شيء يريدون تسميته، لا يحبون التغيير، هذا ما نحن عليه كبشر».

وأضاف: «الناس يعانون لسنوات لأنهم لا يريدون التغيير، لكن بالنسبة لي، كنت بحاجة إلى التغيير، لقد ضحيت بكل ما بوسعي لمجرد البقاء في أوروبا».

وفي سياق مختلف، يلتقى منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني مع نيجيريا اليوم الثلاثاء فى افتتاح مباريات «الفراعنة» في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بدور المجموعات، ضمن مواجهات المجموعة الرابعة، التى يلعب فيها المنتخب المصرى بجانب غينيا بيساو والسودان ونيجيريا.