الامارات | «صفحات زملكاوية» تهاجم مصطفى فتحي.. باع النادي بـ 500 ألف دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن «صفحات زملكاوية» تهاجم مصطفى فتحي.. باع النادي بـ 500 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هاجمت صفحات تابعه لجمهور الزمالك المصري، ومنتسبين للنادي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مصطفى فتحي، لرفضه تمديد عقده والإصرار على الرحيل لنادي التعاون السعودي الذي عرض 500 ألف دولار لشراء الأشهر الستة المتبقية في عقد اللاعب مع الزمالك.

واتهمت تلك الصفحات مصطفى فتحي بانه باع النادي بنصف مليون دولار رغم الظروف التي يمر بها الزمالك، وعدم قدرته على التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لظروف وقف القيد لفترتين من قبل «فيفا».

ويتمسك مصطفى فتحي بالرحيل عن الزمالك دون تجديد عقده مطالبا المسؤولين عن النادي السماح برحيله في فترة الانتقالات الشتوية للاستفادة من المقابل المادي بدلاً من الرحيل المجاني.

ويرفض مسؤول الزمالك الاستغناء عن مصطفى فتحي رداً على موقف اللاعب بعدم تمديد عقده والرحيل للدوري السعودي.

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