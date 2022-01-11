شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو موعد مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس في السوبر الإيطالي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سيكون فريقا إنتر ميلان ويوفنتوس على موعد مع مواجهة نارية في كأس السوبر الإيطالي مساء الأربعاء. ويخوض إنتر ميلان المباراة بصفته بطلا للدوري الإيطالي في الموسم الماضي، بينما يلعب اليوفي المواجهة كبطل لكأس إيطاليا. وتُقام مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس مساء الأربعاء ١٢ يناير /كانون الثاني ٢٠٢٢. وتنطلق المباراة في تمام الساعة ١١ مساء بتوقيت مكة المكرمة، ١٢ ليلا بتوقيت أبوظبي. لن تبث مباراة كأس السوبر الإيطالي عبر أي قناة عربية، حيث لم تحصل أي قناة عربية على حقوق بث البطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويمكن متابعة المباراة عبر مجموعة من القنوات الأورببية مثل "سبور 1" المجرية، و"بولسات سبورت" و"كانال 5" و"بريمير سبورت" و"ماكس سبورت 3" و"أرينا سبورت" و"سوبر سبورت".

