بشكل أسرع في المستقبل.. ألمانيا تسعى إلى إخراج المتطرفين من قطاع الخدمة العامة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

تعتزم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر العمل على إخراج المتطرفين من قطاع الخدمة العامة بشكل أسرع في المستقبل.



وخلال الاجتماع السنوي لرابطة الموظفين الألمان، قالت الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الإثنين:" سنبعد أعداء الدستور عن قطاع الخدمة العامة بشكل أسرع مما هو عليه الحال الآن".

وأضافت فيزر أنها لديها انطباع بأن هذا الأمر "يستغرق في الغالب وقتا أطول من اللازم" مشيرة إلى أنه يجب وضع الشروط الإطارية بحيث يتم التعامل " بشكل أسرع وأكثر حزماً" حتى وإن كان الأمر تعلق في الفترة الأخيرة "بحالات قليلة جداً جداً".

وقالت فيرز إنها كوزيرة للداخلية مسؤولة عن مكافحة كل شكل من أشكال التطرف ولفتت إلى أن الخطر الأكبر مصدره حالياً التطرف اليميني.

ووعدت فيزر بالعمل على توفير المزيد من الحماية للعاملين في قطاع الخدمة العامة والمعرضين لعداوات وقالت إن هذا لا ينطبق فقط على أفراد الشرطة بل ينطبق أيضا على المسعفين والعاملين في مراكز العمل.

ووصفت الوزيرة العنف ضد أفراد الشرطة بأنه "لا يمكن احتماله" وكذلك العنف بحق الصحفيين كما شوهد في احتجاجات كورونا في الفترة الأخيرة.

وأشادت فيزر بارتفاع معدل التطعيم ضد كورونا بين العاملين في الأجهزة الأمنية حيث أشارت بيانات وزارة الداخلية إلى أن هذه النسبة تجاوزت 80% وهي نسبة أعلى بشكل ملحوظ من متوسط معدل التطعيم بين مجمل سكان البلاد.