ما لا تعرفه عن مباراة الجزائر وسيراليون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تنتظر جماهير كرة القدم العربية بشكل عام والجزائرية بشكل خاص بداية رحلة "محاربي الصحراء" في بطولة كأس أمم أفريقيا.



منتخب الجزائر هو حامل لقب بطولة كأس أمم أفريقيا، حيث نجح في الحصول على لقب نسخة 2019، عقب الفوز على السنغال في المباراة النهائية بهدف نظيف.

ويستهل منتخب الجزائر مشواره في كأس أمم أفريقيا 2022 بمواجهة سيراليون، الثلاثاء، على ملعب جابوما، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت الجزائر، الثالثة بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورت على حقوق إذاعة مباريات كأس أمم أفريقيا 2022 حصريًا عبر شاشاتها، وتحديدا عبر قناتي "beIN SPORTS MAX HD 1" و"beIN SPORTS MAX HD 2".

كما كان الأمر في النسخ السابقة التي حصلت الشبكة القطرية على حقوقها الحصرية، سيتم تخصيص مجموعة من القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا، وستكون بالطبع باشتراك مدفوع.

ومن المتوقع أن يبدأ جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، مباراة سيراليون بالقوة الضاربة، حيث سيعتمد على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: رايس مبولحي.

خط الدفاع: يوسف عطال - جمال بلعمري - عيسى ماندي - رامي بن سبعيني.

خط الوسط: رامز زروقي - آدم زرقان - فريد بولحية.

خط الهجوم: رياض محرز - إسلام سليماني - يوسف بلايلي.