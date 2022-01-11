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محمد صفوت يودع بطولة أستراليا المفتوحة للتنس من الدور التهميدي

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القاهرة - سامية سيد -  

ودع بطل التنس المصري محمد صفوت بطولة استراليا المفتوحة للتنس أولي بطولات الجراند سلام هذا العام 2022 ، من الدور التمهيدي الأول .

 

خسر  محمد صفوت المصنف من منافسه  السويسري دومينيك ستريكر  في الدور التمهيدي الأول المؤهل بنتيجة مجموعتين لمجموعة و جاءت تفاصيلها (3/6 ، 6/2 ، 6/1) .

 

 

وتراجع مؤخرًا محمد صفوت في تصنيف محترفي التنس العالمي حيث احتل في آخر تحديث للتنصنيف المركز الـ 217 متراجعا 3 مراكز. 

 

 

وكانت  ميار شريف المصنفة 63 عالميا قد خسرت من منافستها الروسية لودميلا سامسونوفا المصنفة 39 عالميا في التنس بمجموعتين دون مقابل (7-6 ، 6-4)  فى الدور الأول من بطولة أديلايد 2 للتنس المقامة بأستراليا التي و تستمر حتى 17 من يناير 2022.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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