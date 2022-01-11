شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صفوت يودع بطولة أستراليا المفتوحة للتنس من الدور التهميدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ودع بطل التنس المصري محمد صفوت بطولة استراليا المفتوحة للتنس أولي بطولات الجراند سلام هذا العام 2022 ، من الدور التمهيدي الأول .

خسر محمد صفوت المصنف من منافسه السويسري دومينيك ستريكر في الدور التمهيدي الأول المؤهل بنتيجة مجموعتين لمجموعة و جاءت تفاصيلها (3/6 ، 6/2 ، 6/1) .

وتراجع مؤخرًا محمد صفوت في تصنيف محترفي التنس العالمي حيث احتل في آخر تحديث للتنصنيف المركز الـ 217 متراجعا 3 مراكز.

وكانت ميار شريف المصنفة 63 عالميا قد خسرت من منافستها الروسية لودميلا سامسونوفا المصنفة 39 عالميا في التنس بمجموعتين دون مقابل (7-6 ، 6-4) فى الدور الأول من بطولة أديلايد 2 للتنس المقامة بأستراليا التي و تستمر حتى 17 من يناير 2022.