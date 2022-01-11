شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تودع بطولة اديلايد للتنس من الدور الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ودعت لاعبة التنس المصرية ميار شريف بطولة اديلايد للتنس (WTA250) المقامة في استراليا من الدور الأول "32".

حيث خسرت ميار شريف المصنفة رقم 63 عالميا، اليوم الثلاثاء أمام اللاعبة الروسية ليودميلا سامنسونوفا (المصنفة رقم 39 عالمياً) بمجموعتين دون رد بواقع 6-7 و4-6.

الجدير بالذكر بأن ميار شاركت في بطولة جيبسلاند بمدينة (ميلبورن) وخسرت الأحد/الماضي رفقة نظيرتها التشيكية تيريزا مارتينكوفا المباراة النهائية بالبطولة بمنافسات زوجي السيدات أمام ثنائي من التشيك والولايات المتحدة.

وودعت البطولة بمنافسات الفردى الثلاثاء الماضي من الدور الاول "32" بعد الخسارة أمام الأمريكية انن لى.

وتأتى مشاركة ميار بهذه البطولات استعدادا لخوض الدور الرئيسي لبطولة استراليا المفتوحة، أولى بطولات جراندو سلام الأربع الكبرى لعام 2022، التي ستنطلق يوم 17 وحتى 30 يناير، وذلك دون خوض غمار التصفيات بسبب تصنيفها المتقدم وذلك للمرة الأولى بتاريخ التنس المصري.