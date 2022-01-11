اخبار الرياضه

الثامنة يا أبطال .. محمد أبو جبل حامى عرين الفراعنة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن الثامنة يا أبطال .. محمد أبو جبل حامى عرين الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطمح محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر فى حصد النجمة  الأفريقية الثامنة مع الفراعنة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون ، فى ظل لحاقه بالبعثة بعد تعافيه من فيروس .

 

وأكدت نتائج المسحات الطبية التي أجراها عصام الحضري مدرب حراس المرمى، ومحمد أبو جبل حارس المرمى، ومصطفى صادق أخصائي العلاج الطبيعي، والذين تخلفوا عن مرافقة بعثة المنتخب الوطني إلى الكاميرون للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحول نتيجة المسحة من إيجابية إلى سلبية.

 

 

ويعد أبو جبل من أبرز حراس المرمى أصحاب الخبرات والمهارات القوية ، حيث تواجده بصحبة محمد الشناوى الحارس الأساسى للفراعنة هام جدا فى صفوف الفراعنة .

 

 

 

ابو جبل
ابو جبل

ويرصد الخليج 365 أبرز المعلومات عن أبو جبل كالتالى :

 

 

الأسم : محمد قطب أبو جبل .
  

تاريخ الميلاد :  29/1/1989 .

 

مكان الميلاد : أسيوط  .

 

الحالة الاجتماعية : متزوج.

 

النادى الحالي: الزمالك.
 

المركز: حارس المرمى .

   

الأندية السابقة: إنبى - سموحة .

 

القيمة التسويقية: مليون و200 ألف يورو .

 

المسيرة الدولية : شارك مع منتخب مصر منذ عام 2011

 

أبو جبل
أبو جبل

 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا