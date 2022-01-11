شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا : مواجهة نيجيريا الأصعب فى مجموعة الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى عبد الظاهر السقا نجم منتخب مصر السابق ، أن مواجهة نيجيريا اليوم فى ضربة بداية الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون الأصعب فى مجموعة الفراعنة ، مشيرا إلى أن الفوز مهم جدا من أجل اللعب على الصعود كأول مجموعة .

و قال عبد الظاهر فى تصريح لبرنامج صباح أون تايم الذى يذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس، أن منتخب مصر حاليا يمتلك العديد من النجوم كل فى مركزه ، مشيرا إلى أن محمد صلاح يمثل القوة الضاربة للفراعنة أمام أى منتخب .

و أشار عبد الظاهر إلى أن روح منتخب مصر وقت ما كان لاعبا هى التى كان لها العامل الأساسى فى حصد البطولات ، مشيرا إلى أن الروح تظهر على المنتخب الحالى ، مؤكدا على أن منتخب مصر قادر على التتويج باللقب .

ويدخل منتخب مصر مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، وتعاهد الجهاز الفنى واللاعبون على بذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق نتائج مميزة وإسعاد الجماهير المصرية المتعطشة للنجمة الافريقية الثامنة.

وعقد كارلوس كيروش المدير الفنى محاضرات فنية مكثفة خلال الأيام الماضية، شرح خلالها مواطن القوة والضعف فى صفوف نسور نيجيريا، كما شرح طريقة اللعب التى سيعتمد عليها الفراعنة فى اللقاء، الذى يخوضه الفرانة بهدف الفوز من أجل حسم ضربة البداية وتوجيه إنذار لجميع المنافسين بأن منتخب مصر سيقاتل للفوز بالبطولة.

وطالب كيروش لاعبى المنتخب بتضييق المساحات والتأمين الدفاعى نظرا للسرعات الكبيرة التى يتميز بها لاعبو نيجيريا، كما طالب الفراعنة فى المقابل بسرعة نقل الكرة واستغلال الثغرات الدفاعية فى المنافس واستغلال أنصاف الفرص.

ويفكر كيروش جديا فى الاعتماد على طريقة 4 / 3 / 3 أمام نيجيريا اليوم، ويعتبر التشكيل الأقرب للفراعنة كلا من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأكرم توفيق وأحمد حجازى ومحمود الونش وأحمد فتوح فى الدفاع، ومحمد الننى وحمدى فتحى وتريزيجيه فى الوسط، وأمامهم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.