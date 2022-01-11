شكرا لقرائتكم خبر عن الثامنة يا أبطال.. حجازى صخرة دفاع المنتخب وقطعة لا تتغير فى تشكيلة الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يخفى دور أحمد حجازى نجم منتخب مصر فى صفوف الفراعنة باعتباره من الركائز الأساسية فى المنظومة الدفاعية لأبناء النيل، وأحد كباتن منتخب مصر، وصاحب خبرات كبيرة فى المباريات الصعبة التى يقودها المنتخب المصرى فى الفترة الأخيرة، ويعول عليه الجهاز الفنى كثيرا من خلال وجوده بالخط الخلفى لمنتخب مصر.

وجود حجازى فى ظهر دفاع منتخب مصر يعطى الطمأنينة للجماهير المصرية، التى تثق فى قدرات اللاعب وأنه قادر على التعامل مع أى خطورة للفرق المنافس تحاول الوصول للمرمى المصرى، ويعد أحد الجنود المقاتلين فى الخط الخلفى للفراعنة.

أحمد حجازي بمثابة صخرة دفاع منتخب مصر واللاعب الصامد في تشكيلة أى مدير فنى يتولى تدريب المنتخب رغم تغير الأجهزة التى تتعاقب على قيادة الفراعنة فى آخر 10 سنوات، حيث يظل حجازى ويتغير من حوله فى الخط الخلفى.

ونستعرض أبرز الأرقام والمعلومات عن أحمد حجازي:

الأسم : أحمد السيد علي السيد حجازي

تاريخ الميلاد : 25 / 1 / 1991

مكان الميلاد : الإسماعيلية

الحالة الاجتماعية : متزوج

النادى الحالي: اتحاد جدة السعودي

المركز: قلب دفاع

الأندية السابقة: الإسماعيلي –فيرونتينا الإيطالي – بيروجبا- الأهلي – وست بروميتش البيون – اتحاد جدة السعودي

البطولات: 4 بطولات

القيمة التسويقية: 4 ملايين يورو

المسيرة الدولية : شارك مع منتخب مصر منذ عام 2011