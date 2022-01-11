شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر يعلن تعافيه من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي، تعافيه من كورونا، وذلك بعد تحول المسحة الأخيرة التي خضع لها إلى سلبية، ونشر عبد القادر صورته على انستجرام وعلق: سلبي الحمد لله صباح الورد عليكم.



احمد عبد القادر

يسابق الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى الزمن لتجهيز الثنائى طاهر محمد طاهر ومحمد فخرى لاعبا الفريق لمباراة الجونة بالجولة الأولى لكأس رابطة الأندية المحترفة، والمقرر لها الخميس المقبل، فى النسخة الأولى من البطولة وذلك بعد تعافيهم من فيروس كورونا .

وأعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، سلبية مسحة الثنائي طاهر محمد طاهر ومحمد فخري لاعبي الفريق.

وقال أبو عبلة إن الثنائي خاض برنامجًا تدريبيًّا منفردًا في الجيم أمس الاثنين على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم ظهراً على ملعب التتش بالجزيرة.

وخضع الثنائي لمسحة طبية أثبتت سلامتهما ومن ثم باتا جاهزين للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

وأسفرت قرعة كأس رابطة الاندية عن وضع الأهلي على رأس المجموعة الثانية، التي تضم أندية «سموحة ‏والبنك الأهلي والمقاولون العرب والإسماعيلي والجونة».

وجاءت مباريات الأهلي في البطولة كالتالي:‏

الجولة الأولى :الأهلي × الجونة يوم الخميس 13 يناير الساعة 2:30 عصرًا

الجولة الثانية :الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا

الجولة الثالثة :الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء

الجولة الرابعة:سموحة × الأهلي يوم‏ الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء

الجولة الخامسة:الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا