شكرا لقرائتكم خبر عن الثامنة يا أبطال..محمد صبحى "الاخطبوط الواعد فى سماء الكرة المصرية" إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح منتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش المدير الفنى للفراعنة، مشواره ببطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، بمواجهة قوية أمام نسور نيجيريا على ملعب "رومدي أدجيا" بمدينة جاروا فى السادسة من مساء اليوم الثلاثاء .

ويسعى لاعبو المنتخب لتحقيق اللقب من أجل مصالحة الجماهير وبث الاطمئنان في قلوب المصريين من أجل تحقيق حلم الوصول لنهائيات كأس العالم للمرة الثانية على التوالي

حالة من التألق يعيشها النجم محمد صبحي حارس نادي فاركو المعار من نادي الزمالك، فهو الحارس الثالث بقائمة حراس المنتخب الوطني.

محمد صبحي من مواليد 15 يوليو عام 1999، والذي ينتمي لبرج السرطان، الذي يعيش حالة من التألق على الصعيد المهني والعاطفي، فمن المحتمل أن تشهد بطولة الامم الأفريقية ولادة حارس كبير.