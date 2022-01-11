"لا أطلب أشياء مجنونة".. صلاح يعلق على مفاوضات عقده مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي عن مفاوضات تجديد عقده مع الريدز، مؤكدًا أنه لم يطلب أشياء مجنونة.

ويتواجد صلاح حاليا مع منتخب مصر الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية "كان 2021" التي انطلقت فعاليتها منذ أيام.

وخلال تصريحات لمجلة "GQ" قال صلاح: "أريد أن أبقى مع ليفربول، لكن الأمر ليس في يدي، إنهم (إدارة الريدز) يعرفون ما أريد وأنا لا أطلب أشياء مجنونة".

وتابع: "الأمر يتعلق بأنك عندما تطلب شيئا ما ويظهرون لك أن بإمكانهم إعطائك ما تريد لأنهم يقدرون ما فعلته مع النادي".

وواصل صلاح حديثه: "أقضى موسمي الخامس هنا في ليفربول، أعرف النادي جيدا، أنا أحب مشجعيه وهم يحبونني، لكن مع الإدارة تم إبلاغهم بالوضع والقرار في أيديهم".

وأوضحت المجلة أن ممثلو صلاح أكدوا أن ما يثار حول حصول جناح منتخب مصر على 10.4 مليون جنيه استرليني سنويا أمر غير دقيق، وفي الوقت ذاته رفضوا التعليق على أمر المفاوضات.

جدير بالذكر أن صلاح انتقل إلى صفوف ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي، ومن المقرر أن ينتهي عقده بنهاية يونيو 2023.