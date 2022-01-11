عبدالحفيظ: صلاح واحد من عباقرة اللاعبين.. لكن حمدي فتحي "مش واخد حقه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن محمد صلاح قائد منتخب مصر لا يقارن، مضيفًا أن حمدي فتحي لاعب الوسط أهم لاعبي الفريق.

وانطلقت قبل أيام بطولة كان 2021 في الكاميرون بمشاركة 24 منتخبا، وتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة رفقة كل من نيجيريا، السودان وغينيا بيساو.

وخلال تصرحيات لبرنامج "اللعيب" لبمذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"، قال عبدالحفيظ: "أتمنى لمنتخب مصر التوفيق في مباراته ضد نجيريا، أتوقع الفوز في اللقاء إن شاء الله".

وتابع: "منتخب مصر يمتلك لاعبين لديهم حلول فردية كثيرة، وأرى أن عمر مرموش لاعب جيد ومميز".

وواصل مدير الكرة بالأهلي: "صلاح واحد من عباقرة اللاعبين في الوقت الحالي، ولا يقارن بأي لاعب، لكن هناك لاعب آخر لا يحصل على حقه بالشكل الذي يليق به وهو حمدي فتحي".

وأكمل: "حمدي هو المحور الأساسي لإجادة فريق وإخفاق فريق".

وأردف: "حمدي فتحي واحد من العناصر الأساسية في الأهلي ومنتخب مصر، وأي شخص لديه فكر كروي سليم 100% سيعلم جيدا أن حمدي فتحي أهم لاعب في الفريق".

جدير بالذكر أن منتخب مصر سيستهل مشواره في بطولة أمم أفريقيا في تمام السادسة مساء اليوم الثلاثاء أمام نيجيريا.