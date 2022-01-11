عبدالحفيظ يعلق على استبعاد طارق حامد وأفشة من قائمة منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على استبعاد طارق حامد ومحمد مجدي "أفشة" من قائمة منتخب مصر التي تستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وانطلقت قبل أيام بطولة كان 2021 في الكاميرون بمشاركة 24 منتخبا، وتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة رفقة كل من نيجيريا، السودان وغينيا بيساو.

وخلال تصرحيات لبرنامج "اللعيب" لبمذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"، قال عبدالحفيظ: "طارق واحد من أفضل اللاعبين في مركزه خلال الوقت الحالي".

وتابع: "طرقة لعب كيروش التي تعتمد على خطة 4-3-3 تحتاج لتواجد طارق حامد في خط الوسط".

وواصل: "طارق لاعب (راجل).. وأكمل ضاحكا "نعم في أوقات كثيرة كان لازم يُطرد".

وعن استبعاد مجدي أفشة، قال: "هذا السؤال لا أحد يستطيع الرد عليه سوى كيروش".

وأتم: "في النهاية تلك هي خيارات المدير الفني الذي سيحاسب على النتائج في النهاية".

جدير بالذكر أن منتخب مصر سيستهل مشواره في بطولة أمم أفريقيا في تمام السادسة مساء اليوم الثلاثاء أمام نيجيريا.