الامارات | استبعاد علي مبخوت ونجمين آخرين من منتخب الإمارات قبل مباراة سورية

شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد علي مبخوت ونجمين آخرين من منتخب الإمارات قبل مباراة سورية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الجهاز الفني لمنتخب الإمارات الوطني لكرة القدم عن قائمة "الأبيض" الموسعة استعداداً للمباراة المرتقبة أمام سورية في 27 الجاري ضمن الجولة السابعة لحساب المجموعة الأولى في الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وشهدت استبعاد مهاجم المنتخب ونادي الجزيرة علي مبخوت وقائد فريق الوحدة إسماعيل مطر وحارس مرمى العين خالد عيسى.

وضمت القائمة اللاعبين أربعة حراس مرمى هم علي خصيف ومحمد الشامسي وعادل الحوسني وفهد الظنحاني بجانب اللاعبين: بندر الاحبابي ومحمد العطاس ووليد عباس ومحمود خميس وعبد العزيز هيكل وشاهين عبد الرحمن وخليفة الحمادي ومحمد برغش وسالم سلطان وعبد الله إدريس والحسن صالح وعلي سالمين وعبد الله رمضان وماجد راشد وماجد حسن ويحيى نادر وماجد سرور و طحنون الزعابي وفابيو دي ليما و كايو كانيو وحارب عبد الله وخلفان مبارك وخليل الحمادي ومحمد جمعة عيد ووزايد العامري وسهيل النوبي وعلي صالح وسبيستيان تيغالي.



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