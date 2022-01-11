تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيجيريا في كأس أمم إفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يستهل منتخب مصر لكرة القدم، مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا اليوم الثلاثاء بملاقاة نظيره نيجيريا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات على استاد "رومدي".



وأظهرت التدريبات الختامية لمنتخب "الفراعنة" ملامح التشكيل الذي قد يبدأ به البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني مباراته أمام نيجيريا.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيجيريا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود الونش، أحمد حجازي، أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، محمود حسن تريزيجيه

خد الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد.

يذكر أن منتخب مصر يشارك في المجموعة الرابعة ببطول كأس الأمم الإفريقية إلى جوار نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.