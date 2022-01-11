شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية للدخان يطلب استعارة لاعب الإسماعيلى الشاب مقابل 75 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى النادى الإسماعيلى عرضاً لاستعارة لاعبه الشاب مصطفى فارس من الشرقية للدخان مقابل 75 ألف جنيه لنهاية الموسم، وتتجه النية لدى اللجنة الفنية للدراويش برئاسة حمادة المصرى وعضوية أشرف خضر ومحمود حسن للموافقة على العرض لإتاحة الفرصة للاعب للمشاركة فى المباريات باستمرار واكتساب الخبرة اللازمة فى ظل صعوبة حصوله على الفرصة مع الإسماعيلى بعد خروجه من حسابات الأرجنتينى خوان براون المدير الفني للفريق.

فى سياق آخر وضع الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الأرجنتينى خوان براون، برنامج استشفائى خاص للاعبين بالتنسيق مع الجهاز الطبى للفريق يستهدف مواجهة ضغط المباريات خلال الفترة المقبلة.

حيث سيخوض لاعبو الفريق، خمس مباريات خلال 17 يومًا وذلك ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة التى تنطلق فى نسختها الأولى.

ويسعى جهاز الدراويش لتجنب تعرض اللاعبين للإرهاق البدنى قبيل استئناف منافسات الدورى المحلى المتوقفة حاليًا بسبب المنتخب الوطنى الأول الذى يستعد للمشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويتواجد الإسماعيلى فى المجموعة الثانية بكأس الرابطة التى تضم أندية الأهلى وسموحه والبنك الأهلى والمقاولون العرب والجونة.

ويستهل الفريق مشواره بلقاء سموحه مساء الخميس المقبل ثم يلتقى الأهلى يوم 17 يناير الجارى على أن يواجه البنك الأهلى يوم 21 من الشهر المذكور يعقبها لقاء أمام المقاولون العرب يوم 27 يناير ويختتم سلسلة المباريات بمواجهة الجونة نهاية هذا الشهر.