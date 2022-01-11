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مصر للطيران تنظم رحلة خاصة لنقل المشجعين المصريين لمؤازرة المنتخب فى الكاميرون

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القاهرة - سامية سيد -  

قامت الشركة الوطنية مصر للطيران بتنظيم رحلة خاصة صباح اليوم الثلاثاء لنقلمشجعي المنتخب الوطني لكرة القدم إلي الكاميرون وعودتهم لدعم وتحفيز لاعبي المنتخب وذلك على متن أحدث طائرتها .

 

 

حيث يلعب المنتخب القومي اليوم ضمن المجموعة الرابعة التى تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو هذا وتتمني مصرللطيران التوفيق للمنتخب الوطنى المصري في البطولة الإفريقية وتحقيق الفوز بها.

 

 

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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