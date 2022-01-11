شكرا لقرائتكم خبر عن الثامنة يا أبطال.. حمدى فتحى لاعب بدرجة مقاتل ورجل المهام الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح حمدى فتحى لاعب وسط الأهلى ومنتخب مصر من أهم اللاعبين فى خط الوسط الدفاعى "دفندر" ويقدم عروضا قوية سواء مع فريقه أو منتخب بلاده، ونال ثقة أى مدرب تدرب تحت يده.

حمدى فتحى يقدم مستويات مميزة فى خط الوسط ويجيد اللعب فى أكثر من مركز سواء فى كل مراكز الوسط أو الدفاع، بخلاف أنه يجيد اللعب بالرأس ويلعب بروح قتالية عالية.



حمدي فتحي

ونستعرض أبرز معلومات حمدي فتحي:

الأسم حمدي فتحي

السن 27 عاما

النادى الأهلي

المركز دفندر

الأندية ألعاب دمنهور - إنبي – الأهلي

البطولات 8

القيمة التسويقية 1.2 مليون يورو

الحالة الاجتماعية متزوج

الأولاد 0

عدد الأهداف 19 هدفا

المثل الأعلى حسام غالى محليا وسيرجيو بوسكيتس عالميا