شكرا لقرائتكم خبر عن الفراعنة يبحثون عن الفوز الثالث على نيجيريا فى فعاليات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء منتخب مصر رحلة البحث عن النجمة الأفريقية الثامنة عندما يواجه نيجيريا فى ضربة بداية منافسات الفراعنة بأمم أفريقيا بالكاميرون.

ويبحث منتخب مصر فى هذا اللقاء عن تحقيق الفوز من أجل معادلة عدد مرات الفوز مع منتخب نيجيريا فى تاريخ مواجهات المنتخبين بأمم أفريقيا.

على مستوى أمم أفريقيا التقى الفراعنة مع النسور النيجيرية فى 8 مواجهات، فاز الفراعنة فى مباراتين، وخسر 3 مواجهات، بينما كان التعادل حاضرا فى 3 مباريات أيضا، حيث سجل منتخب مصر 13 هدفا فى شباك المنتخب النيجيرى.

المباراة الأولى أقيمت المباراة فى غانا عام 1963، وفاز الفراعنة 3/6، سجل الأهداف حسن الشاذلى ورضا بثلاثية لكل منهما.

المباراة الثانية عام 1976 خسرت مصر 3/2.

المباراة الثالثة 1980 فى نيجيريا، وفاز صاحب الأرض 1/0.

المباراة الرابعة نصف نهائى البطولة الأفريقية 1984، انتهت بالتعادل 2/2، سجل لمصر عماد سليمان وطاهر أبو زيد، وتم اللجوء إلى ركلات الترجيح ينتهى اللقاء 8/7 لنيجيريا.

المباراة الخامسة فى المغرب 1988 انتهى اللقاء بالتعادل السلبى 0/0.

المباراة السادسة فى عام 1990، خسرت مصر 1/0، حيث تمت المشاركة وقتها بالصف الثانى لمشاركة الفراعنة بكأس العالم بإيطاليا.

المباراة السابعة فى تونس 1994، وانتهت بالتعادل السلبى أيضا 0/0

المباراة الثامنة فى أنجولا 2010، فازت مصر 3 / 1، وسجل الأهداف عماد متعب، وأحمد حسن، ومحمد ناجى جدو.