شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: حسام حسن لن يرحل لفيوتشر.. ومصطفى فتحى سيرحل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن حسام حسن مهاجم الأهلى لن يرحل لصفوف فيوتشر، مشدداً على أن المارد الأحمر لا يستطيع إنهاء إعارة مدافعه محمد عبد المنعم فى يناير الجارى، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "حسام حسن لن يرحل لفيوتشر ولا لأى نادٍ محلى، ومحمد عبد المنعم مش هيرجع الأهلى فى نص الموسم لازم يكمل مدة إعارته، والأهلى لا يفاوض أشرف بن شرقى".

وعن الزمالك علق شوبير "مصطفى فتحى اقترب من الرحيل للتعاون السعودى حتى لو اتخذ الزمالك قرارا بتجميد اللاعب، لرفضه تمديد تعاقده سوف ينتظر لنهاية الموسم ويرحل للدورى السعودى أو أى نادٍ آخر لكن الزمالك مضطر لبيعه حالياً للاستفادة المالية قبل نهاية عقده".

وتابع شوبير "طارق حامد قرب من التجديد للزمالك لكن اللاعب راجل وبيحب الكلمة الواحدة يعنى قولى امتى هتدينى فلوسى ويكون كلام نهائى، وحازم إمام موقفه زى طارق حامد تجديده للزمالك شبه مضمون، الزمالك معندوش مشاكل فى تمديد عقود اللاعبين سوى فى أشرف بن شرقى ومصطفى فتحى".

وعن كأس الرابطة "فى فرقة كبيرة مش هتوصل نصف نهائى كأس الرابطة، والبطل سيكون من خارج الأهلى والزمالك".