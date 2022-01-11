شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يستقر على تشكيل مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك على التشكيل الذى سيخوض به مباراة إنبى، المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الاولي من كأس رابطة الأندية المحترفة في موسمها الأول.

ومن المقرر أن يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كلا من :

حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : حازم إمام – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز

خط الهجوم : سيسيه – عمر السعيد – أوباما - اوناجم

في سياق مختلف يتواجد مندوب من نادى التعاون السعودي فى القاهرة خلال الساعات الجارية لحسم ملف مصطفى فتحي لاعب فريق الزمالك وشراء الـ6 أشهر المتبقية من عقده مع الزمالك.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن التعاون عرض ربع مليون دولار على الزمالك، لكن الأخير رفض وطلب الحصول على مليون دولار، وهو ما قوبل بالرفض من جانب النادى السعودي، ويسعى مسئولوه لتخفيض المبلغ خاصة أن فتحى يتبقى له 6 أشهر فى عقده مع الزمالك.

ويسعى مسئولو النادى السعودى لحسم الصفقة خلال الساعات المقبلة لضم اللاعب لصفوف فريقهم خلال يناير الجاري.

من ناحية أخرى طلب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تقريرًا عن إصابات لاعبى الفريق لتحديد الغيابات قبل مواجهة إنبى المقرر إقامتها الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى فى أولى مواجهات الفريقين فى مسابقة كأس الرابطة.

وتحدث كارتيرون مع الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق، حول إصابات اللاعبين ومدى جاهزية كل منهما من الناحية الطبية للمشاركة فى مباراة إنبى.لاسيما وإن محمود عبد الرازق شيكابالا وإسلام جابر يعانيان من أعراض نزلة برد، ما دفع الجهاز الفنى لمنحهما راحة من المشاركة فى التدريبات.

وبدأ الفرنسى كارتيرون، وجهازه المعاون، دراسة مفاتيح لعب فريق إنبى، حيث يحرص المدرب على تحديد عناصر القوة والضعف فى صفوف فريق إنبى والعمل على استغلالها خلال المباراة التى ستجمعهما من أجل تحقيق الفوز.

ووعد كارتيرون اللاعبين الناشئين فى الفريق بالحصول على فرصة للمشاركة فى مواجهات كأس الرابطة التى ستنطلق يوم 12 من الشهر الجارى.

وأكد كارتيرون أن مواجهات كأس الرابطة ستكون فرصة لحصول جميع اللاعبين، وتحديدًا البدلاء والناشئين، على فرصة للمشاركة خاصة فى ظل غياب اللاعبين الدوليين.