تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في السوبر الإسباني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تنتظر جماهير كرة القدم العالمية كلاسيكو جديدا، يجمع بين فريقي برشلونة وريال مدريد، ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني.



المباراة يخوضها ريال مدريد بصفته وصيفا للنسخة الماضية من الدوري الإسباني، بينما يلعبها برشلونة كحامل للقب كأس ملك إسبانيا.

الفائز من تلك المباراة سيلعب في النهائي مع المتأهل من لقاء بطل الليجا أتلتيكو مدريد مع أتلتيك بلباو وصيف كأس الملك، الأحد المقبل.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة، الأربعاء، على ملعب استاد الملك فهد الدولي، في الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني.

وينطلق لقاء كلاسيكو السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لكأس السوبر الإسباني 2022 هي SSC، والتي تنقل جميع أحداث الكرة السعودية ومسابقاتها من الدوري السعودي وكأس الملك، وكذلك تذاع عليها مباريات دوري أبطال آسيا داخل المملكة.

يمكنك مشاهدة مباريات كأس السوبر الإسباني مجانًا عبر شاشتها بتقنية SD، لكن للمشاهدة بتقنية HD عليك الاشتراك في باقتها وامتلاك جهاز GOBX.