شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: صلاح يتحدث بلسان الجوهرى فى كأس الأمم.. وعندنا منتخب ثقيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى الإعلامى أحمد شوبير إعجابه الشديد بتصريحات محمد صلاح كابتن منتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا بكأس الأمم الأفريقية اليوم، قائلا فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "عجبتنى جدا تصريحات محمد صلاح عن منتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا، صلاح ذكى جدا وبيعرف يقول إيه وميقولش إيه".

ويضيف شوبير "فاكرين الجوهرى لما قال أنا رايح أخد المركز الأخير فى كأس الأمم ورجع بالبطولة، صلاح بيعمل كدا شال كل الضغوط من على زملائه وفى نفس الوقت أرسل رسالة أن الطموح موجود، وأنه عايز بطولة مع منتخب مصر بعد 11 سنة مشاركات دولية".

وتابع شوبير "منتخب مصر منتخب تقيل وكل الأسماء اللى فيه لاعيبة كبار وموهوبة وتوقعى أننا نكمل وهنصعد متصدرين للمجموعة سواء بسبع نقاط أو تسعة والصدارة مهمة، وحتى لو لاعبنا الجزائر هنفوز هما خايفين مننا وعملين لينا حساب زى ما إحنا خايفين منهم وعملنا لهم حساب.

وأكمل شوبير "منتخب مصر فيه حالة رائعة واللاعبين عندهم حماس شديد 16 لاعبا لم يشاركوا من قبل فى البطولة ولديهم طموحات كبيرة، وعلى فكرة صعب كيروش يغير طريقة اللعب دلوقتى".

وتابع "منتخب نيجيريا سيواجه منتخب مصر متحفظا والسرعات لصالحنا ولازم نركب المباراة بدرى ونسجل والبطولة دى أهدافها شحيحة تحس انها بطولة 1/0 وأهداف قليلة".