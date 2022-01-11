شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب اليد يتوجه إلى المجر للمشاركة فى دورة دولية ودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر منتخب مصر للشباب لكرة اليد، اليوم الثلاثاء، إلى المجر للمشاركة في دورة دولية ودية، بمشاركة المجر وسلوفينيا، فى الفترة من 11 إلى 14 يناير الجارى، ضمن برنامج منتخب الشباب للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية المقرر لها يوليو المقبل.

ويلعب منتخب الشباب أولى مبارياته فى الدورة الدولية الودية أمام المجر غدا الأربعاء ، ثم يواجه سلوفينيا الخميس، بينما يلتقى المنتخبان المجري والسلوفيني في آخر مباريات الدورة الودية يوم الجمعة 14 يناير.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من:يوسف حاتم "الزمالك"، وأحمد إبراهيم "الشمس"، ويوسف سامي "الطيران"، وآدم البشري "محترف بفرنسا"، و مروان حاتم "الأهلي"، شهاب الدين علي "سبورتنج"، وأحمد سامح "هليوليدو"، وعمر ناصر "الطيران"، وعمر الفولي "الزمالك"، ومهاب سعيد "الأهلي"، وعمر معتز "الشمس"، ومحمد وهبة "الأهلي"، ومحمد رفاعي "سبورتنج"، وعمر شريف "الأهلي"، ومحمد طارق "الزمالك"، وبيجاد مروان "سبورتنج".

ويضم الجهاز الفني للمنتخب: صابر حسين مديرا فنيا، عمرو خليفة مدرب عام، وليد عبدالمقصود مدرب حراس مرمى، محمد درنكي المدير الإداري، ماجد مدحت للعلاج الطبيعي.