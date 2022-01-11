شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وحيد ينتظم فى تدريبات الأهلى اليوم استعدادًا لمواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم محمود وحيد الظهير الأيسر للنادى الأهلى فى تدريبات المارد الاحمر اليوم الثلاثاء على ستاد مختار التتش بعد أن أدى تدريبات منفردة فى الجيم أمس الاثنين بسبب شعوره بالاجهاد ، ويستعد المارد الاحمر لمواجهة الجونة بالجولة الأولى لكأس رابطة الأندية المحترفة والمقررلها ظهر الخميس المقبل.

يخضع سداسي فريق الأهلى المصاب بفيروس كورونا اليوم، الثلاثاء، لمسحة طبية جديدة للوقوف على تطورات تعافيهم من الفيروس، وتحديد موقفهم النهائي من مباراة الجونة بالجولة الأولى لكأس رابطة الأندية المحترفة والمقرر لها ظهر الخميس المقبل.

وأعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إيجابية المسحة الطبية التى أجراها لاعبي الفريق الستة، وقال أبو عبلة إن نتيجة مسحة السداسي "ياسر إبراهيم، وبيرسي تاو، ولويس ميكيسوني، وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر ورامي ربيعة ، جاءت إيجابية، بعدما أجروا المسحة خارج النادي.

وأوضح أبو عبلة، أنهم يخضعون حاليا للبروتوكول العلاجي اللازم وجميعهم تحت الملاحظة الدائمة، ويتم متابعتهم حاليا بصفة مستمرة. وكان الجهاز الطبي قد أشرف على خضوع اللاعبين لمسحة طبية خارج النادي مساء السبت قبل بدء المران بسبب شعورهم ببعض الأعراض.

وقرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،بتصعيد خمسة لاعبين من فرق الناشئين بالنادي للمشاركة في تدريبات الفريق الأول والتي جرت على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهد مران الأهلي مشاركة كل من، أحمد سيد غريب من مواليد 2002، وأحمد أشرف مواليد2001، ومحمد مغربي مواليد 2001 ومحمد ياسر مواليد2001، ومحمد أحمد (شرقية) مواليد 2003.