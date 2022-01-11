شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: غياب بانون عن الأهلى فى كأس العالم.. والفحوصات تحدد مدة الغياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن المغربى بدر بانون مدافع النادى الأهلى سيغيب عن المارد الأحمر فى بطولة كأس العالم للأندية بسبب الإصابة، قائلا فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "لما عرفت قصة استبعاد بدر بانون من منتخب المغرب سألت اعرف السبب قولت ممكن يكون فيه خلاف مع المدرب وتأكدت إن مفيش خلافات وإن المدرب قرر استدعاء أشرف بن شرقى بديلا لبانون لأنه يعانى من نقص فى عدد المهاجمين، وتم اتخاذ القرار فى وقت مناسب قبل مباراتهم بـ24 ساعة، وهذا حقهم خاصة بعد تلقى مدرب منتخب المغرب تأكيدات من الجهاز الطبى له أن بانون يحتاج وقت طويل للعلاج".

ويضيف شوبير:"بانون جاله كورونا مرتين ومنتخب المغرب عمله فحوصات والطبيب قال اللاعب محتاج راحة طويلة وغالباً الفحوصات التى خضع لها ليها علاقة بكورونا، وجهاز الأهلى الطبى متابع أول بأول مع منتخب المغرب والأطباء لا يزالون حتى الآن فى مرحلة استكشاف الحالة وتحديد مكان العلاج سواء فى مصر أو المغرب أو أى دولة أخرى".

وتابع شوبير "أصبح من المؤكد غياب بدر بانون عن الأهلى فى كأس العالم للأندية هذا بشكل مبدئى وهذه القصة حسمت تماماً واللاعب سيغادر الكاميرون فى أقرب فرصة لبدء الفحوصات والعلاج، أتمنى كل توقعات الأطباء تكون فنكوش ونطمن على اللاعب لأن الصحة هى الأهم".

وأكمل شوبير "بدر بانون نموذج للأخلاق والاحترام وواثق أنه سيعود للملاعب سريعاً بفضل إرادته والعلاج دائماً فى تقدم، ويارب توقعاتنا تذهب أدراج الرياح ويعود بانون للتألق فى كل ملاعب الساحرة المستديرة".