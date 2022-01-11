شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى وأبو جبل فى طريقهما للكاميرون: نسأل الله التوفيق لمنتخبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عصام الحضرى مدرب حراس المرمى فى المنتخب الوطنى الجمهور ومتابعيه عبر حسابه على موقع "إنستجرام" صورة من استعداده للسفر إلى الكاميرون برفقة محمد أبو جبل، بعد شفائهما من فيروس كورونا، حيث ظهر الحضرى وأبو جبل، داخل المطار قبل انطلاق رحلتهما للانضمام إلى منتخب مصر.



حساب الحضرى علي انستجرام

وعلق الحضرى على الصورة التى نشرها عبر حسابه على إنستجرام، "فى طريقنا إلى جارو أنا وجبل.. دعواتكم .. نسأل الله التوفيق لمنتخب مصر النهاردة".

وقد أكدت نتائج المسحات الطبية التى أجراها عصام الحضرى ومحمد أبو جبل ومصطفى صادق أخصائى العلاج الطبيعى، والذين تخلفوا عن مرافقة بعثة المنتخب الوطنى إلى الكاميرون للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا تحول نتيجة المسحة من إيجابية إلى سلبية.

وعلى الفور اتخذت إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم كافة الإجراءات اللازمة لسفرهما إلى الكاميرون للحاق بالبعثة فى أقرب وقت ممكن.



ابو جبل والحضري فى المطار

وكان جيرارد مور، محلل الأداء، قد توجه إلى الكاميرون مع البعثة بعد ثبوت سلبية مسحته.

ويفكر كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، جديا فى الدفع بتريزيجيه وعمر مرموش فى تشكيل منتخب مصر الأساسى أمام نيجيريا، اليوم الثلاثاء، فى افتتاح مشوار الفريقين فى أمم افريقيا 2021.

وتتجه النية لدى كيروش للدفع بتشكيل يضم كلا من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأكرم توفيق ومحمود الونش وأحمد حجازى وأحمد فتوح فى الدفاع، ومحمد الننى وحمدى فتحى ومحمود تريزيجيه فى الوسط، ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.

وأوقعت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، المنتخب المصرى فى المجموعة الرابعة التى تضم معه منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، ويستهل الفراعنة دور المجموعات بمواجهة نيجيريا ثم غينيا بيساو، ويختتم مواجهاته بلقاء المنتخب السودانى الشقيق، وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات تأتى على النحو التالى: نيجيريا × مصر ..الساعة 6 مساء يوم 11 يناير ثم مصر × غينيا بيساو الساعة 9 مساء يوم 15 يناير ثم مصر × السودان الساعة 9 مساء يوم 19 يناير 2022.

وأكد محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، أن لاعبى المنتخب سيبذلون قصارى جهدهم خلال منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام بالكاميرون، ويستهلها المنتخب بمواجهة نيجيريا، للعودة بالبطولة إلى مصر.