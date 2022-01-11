شكرا لقرائتكم خبر عن الثامنة يا أبطال.. مهند لاشين "رمانة ميزان الفراعنة".. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مهند لاشين لاعب خط وسط منتخب مصر ونادى طلائع الجيش لتسجيل ظهوره الأول مع الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022، بعد أن نال اللاعب إعجاب البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى.

مهند لاشين كان دائما محور اهتمامات كبار الأندية فى الدورى العام، خاصة الأهلى والزمالك، حيث ترددت الكثير من الأنباء فى عدة مرات عن وجود اهتمامات كبيرة من أندية القمة لضم اللاعب، خاصة أنه يتمتع بالقدرات الفنية اللازمة التى يحتاجها القطبين.

صاحب الـ26 عاماً بدأ مسيرته الكروية فى الأسيوطى سابقاً وبيراميدز حالياً، حيث بزغ نجمه وتألق فى وسط الملعب وجذب الأنظار، ثم رحل فى موسم 2018 / 2019، لينضم إلى طلائع الجيش بحثاً عن فرصة للمشاركة.

وشارك لاشين مع بيراميدز فى 43 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين، بينما شارك مع الطلائع فى 66 مباراة سجل هدفاً وصنع هدفين لزملائه بالفريق.