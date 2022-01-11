شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر فى مواجهة نارية أمام نيجيريا الليلة فى ضربة البداية بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، المدير الفنى للفراعنة، فى السادسة مساء اليوم، الثلاثاء، مشواره في بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، بمواجهة قوية أمام نسور نيجيريا على ملعب "رومدى أدجيا" بمدينة جاروا.

وأوقعت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، المنتخب المصرى فى المجموعة الرابعة التى تضم منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، ويستهل الفراعنة دور المجموعات بمواجهة نيجيريا ثم غينيا بيساو، ويختتم مواجهاته بلقاء المنتخب السودانى الشقيق، وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات تأتى على النحو التالى: نيجيريا × مصر ..الساعة 6 مساء يوم 11 يناير ثم مصر × غينيا بيساو الساعة 9 مساء يوم 15 يناير ثم مصر × السودان الساعة 9 مساء يوم 19 يناير 2022.

ويدخل منتخب مصر مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، وتعاهد الجهاز الفنى واللاعبون على بذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق نتائج مميزة وإسعاد الجماهير المصرية المتعطشة للنجمة الافريقية الثامنة.

وعقد كارلوس كيروش المدير الفنى محاضرات فنية مكثفة خلال الأيام الماضية، شرح خلالها مواطن القوة والضعف فى صفوف نسور نيجيريا، كما شرح طريقة اللعب التى سيعتمد عليها الفراعنة فى اللقاء، الذى يخوضه الفرانة بهدف الفوز من أجل حسم ضربة البداية وتوجيه إنذار لجميع المنافسين بأن منتخب مصر سيقاتل للفوز بالبطولة.

وطالب كيروش لاعبى المنتخب بتضييق المساحات والتأمين الدفاعى نظرا للسرعات الكبيرة التى يتميز بها لاعبو نيجيريا، كما طالب الفراعنة فى المقابل بسرعة نقل الكرة واستغلال الثغرات الدفاعية فى المنافس واستغلال أنصاف الفرص.

ويفكر كيروش جديا فى الاعتماد على طريقة 4 / 3 / 3 أمام نيجيريا اليوم، ويعتبر التشكيل الأقرب للفراعنة كلا من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأكرم توفيق وأحمد حجازى ومحمود الونش وأحمد فتوح فى الدفاع، ومحمد الننى وحمدى فتحى وتريزيجيه فى الوسط، وأمامهم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.

وفى المقابل، يرفع منتخب نيجيريا راية التحدى قبل مواجهة منتخب مصر، وقال بابافيمى راجي، المتحدث الإعلامى لمنتخب نيجيريا، «مستعدون بقوة وجئنا إلى الكاميرون لحصد بطولة أمم إفريقيا لدينا لاعبين مميزين فى القائمة، وقادرون على التغلب على أى منافس».

وأضاف، «تحدثنا مع إيجالو وهو واحد من هدافى المنتخب النيجيري، وكنا حريصين على تواجد اللاعب فى البطولة، ولكن منتخب نيجيريا أغلق صفحة إيجالو والمدرب سوف يتعامل مع غيابه ولدينا لاعبين مميزين قادرين على تعويض أى غياب».

وسيغيب إيجالو عن المشاركة فى كأس الأمم الإفريقية مع منتخب بلاده نيجيريا، رغم استدعائه فى قائمة النسور، وذلك بسبب رفض نادى الشباب السعودى السماح له بالالتحاق بكتيبة المدرب أوجوستين إيجوافون، وذلك بحجة وصول خطاب الاستدعاء فى موعد متأخر بعد الوقت القانونى المحدد لذلك، وفى ظل حاجة "الليوث" لخدماته فى منافسات الدورى السعودي.

وتابع: "نحترم منتخب مصر كثيرا، ومستعدون بقوة لمواجهته، ونرغب فى تحقيق نتيجة إيجابية فى بداية مشوارنا بكأس الأمم" مضيفا :" نعلم جيدا قدرات المنتخب المصري، وكذلك نجومه على رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول، ولكننا سنواجه منتخب مصر كمنتخب جماعي، ولن نواجه محمد صلاح بمفرده، ولدينا قائمة جيدة من اللاعبين أيضا، يستطيعون تقديم مستوى رائع وخوض مباراة قوية ضد منتخب مصر".