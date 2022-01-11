شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يتوجه إلى الكاميرون بعد تعافيه من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه عصام الحضرى مدرب حراس مرمى منتخب مصر ومحمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك والمنتخب، إلى الكاميرون اليوم الثلاثاء، بعدما تحولت نتيجتة مسحتهما إلى سلبية.

وأجرى الحضرى وأبو جبل مسحة أمس الاثنين وظهرت نتيجتها سلبية، ليتم إنهاء إجراءات السفر لهما اليوم ليلحقا بالبعثة فى الكاميرون

وأكدت نتائج المسحات الطبية التى أجراها الحضرى، ومحمد أبو جبل، ومصطفى صادق أخصائى العلاج الطبيعي، والذين تخلفوا عن مرافقة بعثة المنتخب الوطنى إلى الكاميرون للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا تحول نتيجة المسحة من إيجابية إلى سلبية.

وعلى الفور اتخذت إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم كافة الإجراءات اللازمة لسفرهم إلى الكاميرون للحاق بالبعثة فى أقرب وقت ممكن.

وكان جيرارد مور، محلل الأداء، قد توجه إلى الكاميرون مع البعثة بعد ثبوت سلبية مسحته.

ويلتقى المنتخب الوطنى فى السادسة مساء اليوم بنيجيريا فى أول لقاءات الفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية.

وأوقعت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، المنتخب المصرى فى المجموعة الرابعة التى تضم معه منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، ويستهل الفراعنة دور المجموعات بمواجهة نيجيريا ثم غينيا بيساو، ويختتم مواجهاته بلقاء المنتخب السودانى الشقيق، وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات تأتى على النحو التالى: نيجيريا × مصر ..الساعة 6 مساء يوم 11 يناير ثم مصر × غينيا بيساو الساعة 9 مساء يوم 15 يناير ثم مصر × السودان الساعة 9 مساء يوم 19 يناير 2022.

وأكد محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، أن لاعبى المنتخب سيبذلون قصارى جهدهم خلال منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام بالكاميرون، ويستهلها المنتخب غدا بمواجهة نيجيريا، للعودة بالبطولة إلى مصر.