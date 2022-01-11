شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يطير لتركيا اليوم لبداية رحلة إثبات الذات بعيداً عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطير محمود عبد المنعم كهربا نجم النادى الاهلى لتركيا اليوم، الثلاثاء، للتوقيع لنادى هاتاى على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، وأنهى مسئولو الأهلي صفقة إعارة كهربا للدوري التركي عبر بوابة نادي هاتاي بعد المفاضات التي تمت على مدار الأيام الماضية واسفرت عن إعارة اللاعب 6 أشهر مقابل 500 ألف دولار مع وجود بند تحويل الإعارة لبيع نهائى مقابل 3 ملايين دولار.

ووافق مسئولو الأهلي على عرض هاتاي، بعدما رحّب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بإعارة اللاعب لأسباب فنية، كما طلب كهربا الرحيل للإعارة بعدما خرج من حسابات موسيماني طوال الفترة الماضية.

وحرص محمود عبد المنعم كهربا على تعليق لافتة بغرفة خلع ملابس المارد الأحمر، وكتب عليها "ممنوع الجلوس هنا لمدة 6 أشهر"، فى إشارة لمنع أى من زملائه الاقتراب من دولابه الخاص بالقلعة الحمراء لحين انتهاء إعارته وعودته للنادى مرة أخرى، وتقبل لاعبو الأهلى الأمر بصدر رحب ودخل كل منهم فى وصلة هزار مع اللاعب قائلين: "تؤمر يافولت".

ومدد محمود عبد المنعم كهربا عقده مع الأهلي لمدة موسم إضافى، بحيث ينتهى موسم 2025 فى ظل انتهاء عقده بشكل طبيعى فى 2024، وذلك بعد الموافقة على إعارته لنادى هاتاى التركى حتى نهاية الموسم الجارى.

ولعب كهربا مع الأهلى 62 مباراة في كل البطولات المحلية والأفريقية بإجمالى 2736 دقيقة، سجل خلالها 17 هدفاً وصنع 9 أهداف أخرى، ونال ثمانية إنذارات وكارت أحمر وحيد، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتين لدوري الأبطال الأفريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية ولقب للسوبر المحلى ومثله للأفريقى بجانب بطولة كأس مصر وبطولة دوري ممتاز.