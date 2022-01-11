مدرب المغرب يعلق على استبعاد بدر بانون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أكد وحيد خليلوزيتش، مدرب منتخب المغرب، أن سبب استبعاد بدر بانون من قائمة "أسود الأطلس" لبطولة كأس أمم أفريقيا هو معاناة مدافع الأهلي من مشاكل طبية، مشيرا إلى أنه يشعر بالحزن من أجله.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم استدعى أشرف بنشرقي نجم الزمالك، أمس الإثنين، ليشارك مع "أسود الأطلس" في كأس أمم أفريقيا 2021 بدلا من بانون الذي تم استبعاده.

وقال خليلوزيتش في تصريحات نقلها موقع "البطولة" المغربي: "بدر يعاني من مشاكل طبية والطاقم الطبي أخبرنا بأنه لن يكون معنا في الوقت الحالي، قمنا باستبداله قبل 24 ساعة من أول مباراة كما تتيح لنا اللوائح".

وأتم: "من المؤسف ما يحدث مع بانون، إنها المرة الثالثة التي يعاني فيها من مشاكل، وأنا حزين جدا من أجله خاصة أن هذه المرة قمنا باستبداله في اللحظات الأخيرة قبل انطلاق البطولة".

يذكر أن منتخب المغرب ينافس في المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2021، مع غانا والجابون وجزر القمر.