تعرف على المواعيد والقنوات الناقلة لمباريات الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

سيكون عشاق كرة القدم، على موعد مع العديد من المباريات الهامة في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، اليوم الثلاثاء، لعل أهمها لقاء منتخب مصر ونيجيريا.

ويمكنك التعرف على مباريات اليوم بالكامل.. والجداول والترتيب.. اضغط هنا

أبرز مواجهات اليوم في كأس أمم أفريقيا

3:00.. الجزائر وسيراليون.. القناة الناقلة ( beIN SPORTS MAX HD1).

6:00.. مصر ونيجيريا.. القناة الناقلة (beIN SPORTS MAX HD1).

9:00.. السودان وغينيا بيساو .. القناة الناقلة (beIN SPORTS MAX HD1).

الدوري الإنجليزي

9:45.. ساوثامبتون وبرينتفورد.. القناة الناقلة (beIN Sports HD 2 English).

الدوري الإيطالي

9:45.. كالياري وبولونيا.. القناة الناقلة (beIN Sports Fr 9 HD max9).

الدوري السعودي

2:20.. الهلال والطائي.. القناة الناقلة (SSC1 SD - SSC1 SD).

5:05.. الأهلي والفيصلي.. القناة الناقلة (SSC5 SD - SSC5 SD).