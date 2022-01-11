الامارات | تصريح مثير لمدرب الزمالك السابق.. "لو دربته مبكراً لجعلته مثل محمد صلاح"!

شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح مثير لمدرب الزمالك السابق.. "لو دربته مبكراً لجعلته مثل محمد صلاح"! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب فريق نادي الزمالك المصري السابق بأنه لو درّب النجم محمود عبدالرازق "شيكابالا" مبكراً لجعله بمستوى محمد صلاح أسطورة الكرة المصرية الحالية وهداف ليفربول الإنجليزي لما يمتلكه "شيكا" من إمكانات فنية عالية قادت الزمالك لتحقيق ألقاب مهمة محلياً وإفريقياً.

ونقل موقع بطولات المصري تصريحات مثيرة للمدرب باتشيكو على قناة الحياة المصرية، قال فيها: "علاقتي بمحمود عبد الرازق شيكابالا لم تكن سيئة، واللاعب نفسه يشهد على ذلك، هو من أكثر اللاعبين الذين كنت سعيدًا بتدريبهم، وحزين لعدم تدريبه منذ 10 سنوات، لو كنت دربته مبكرًا لوصلت به لمستوى لاعب عالمي مثل محمد صلاح".

وعن مشاركة المنتخب المصري في كأس أمم أفريقيا، قال: ""كيروش من أفضل المدربين البرتغاليين، ويستطيع قيادة مصر للفوز باللقب، ومباراة مصر ونيجيريا مهمة جدًا في مشوار الفراعنة، والانتصار على النسور يساعد منتخب مصر على التأهل بسهولة إلى المرحلة المقبلة من البطولة".

وتطرق إلى استبعاد لاعب الزمالك طارق حامد عن المنتخب المصري، وقال: "حزنت لعدم وجود طارق حامد ضمن قائمة منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا، طارق هو روح الفريق، ولكن أحترم قرار كيروش باستبعاده".

ورداً على سؤال، قال باتشيكو: "أكثر لاعب أحببته في الأهلي هو أكبر عدو لي، الذي أحرز الهدف الثاني في مرمى الزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا، محمد مجدي أفشة"، مضيفاً: "الأهلي والزمالك قادران على الفوز بدوري أبطال إفريقيا، وبسبب حبي لنادي الزمالك أتمنى يحقق اللقب".

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