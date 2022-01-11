تعرف على سعر الدولار اليوم في سوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 11 يناير/كانون الثاني 2022، لدى سوق النقد غير الرسمية.



وسجل سعر شراء الدولار في سوريا، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم لدى هذه السوق 3580 ليرة للشراء، و3615 ليرة للبيع.

وحددت الحكومة السورية أولويات عمل الوزارات لعام 2022 بالتركيز على تحسين واقع قطاع الطاقة وإدخال مشاريع توليد كهربائية جديدة في الخدمة والاستمرار بتأمين المشتقات النفطية.

كما شملت الأولويات، إنجاز الخريطة الاستثمارية وتعزيز العمل الاستثماري واستثمار رأس المال الوطني في الإنتاج وتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص لإعادة تأهيل الشركات المدمرة وزيادة الطاقة الإنتاجية للمعامل.

وشملت العناوين الرئيسية التي سيتم العمل على تنفيذها تقديم كل ما يلزم لتنشيط الإنتاجين الزراعي والصناعي وزيادة الطاقة الإنتاجية للمطاحن والتشدد بضبط الأسواق ووضع نظام الفوترة بالاستخدام الفعلي والاستمرار بإنجاز المشروع الوطني للإصلاح الإداري.

من ناحية أخرى، حرصت سوريا تحت شعار "معا المستقبل لنا" على المشاركة الفاعلة في إكسبو 2020 دبي بجناح خاص جسد حضارتها الغنية.

ويعد الجناح السوري نافذه تعرض حضارة ثرية ساهمت بإرساء الأسس الحضارية للعالم حيث كانت موطنا للثورة الزراعية الأولى في العالم التي حدثت على ضفتي نهر الفرات وفي الجنوب السوري في الألف العاشر قبل الميلاد وأول أبجدية وتدوين موسيقى وقصيدة في مملكة أوغاريت على الساحل السوري.

وتراجع سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية في سوريا إلى مستوى 4048 ليرة للشراء، و4093 ليرة للبيع.

كما استقر سعر الجنيه الإسترليني في سوريا اليوم الإثنين، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 4842 ليرة للشراء، و4899 ليرة للبيع.

وصعد سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية (السوداء) اليوم، ليسجل 952 ليرة للشراء و964 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء)، 972 ليرة للشراء و984 ليرة للبيع.

وزاد سعر الدينار الكويتي لدى السوق الموازية (السوداء) إلى 11811 ليرة للشراء، و11952 ليرة للبيع.

وكان الدولار يساوي 47 ليرة قبل الاحتجاجات في سوريا مارس/آذار 2011 .