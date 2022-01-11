شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الثلاثاء 11 يناير/ كانون الثاني 2022، مباريات عديدة في الدوريات العربية والأوروبية.



فضلا عن ذلك، تستكمل اليوم منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تستمر فعالياتها حتى 6 فبراير/ شباط.

يستهل منتخب الجزائر حامل لقب كأس أمم أفريقيا، مشواره في النسخة الحالية من البطولة بمواجهة سيراليون في الجولة الأولى من المجموعات.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الجزائر وسيراليون في تمام الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساء بتوقيت أبوظبي، الثانية ظهرا بتوقيت الجزائر.

وتذاع مباراة الجزائر وسيراليون على قناتي "beIN Sports HD 1 Max" و"beIN Sports HD 2 Max".

يلتقي منتخب مصر مع نظيره النيجيري، في مستهل مشوارهما في كأس أمم أفريقيا 2022.

وستقام المباراة يوم الثلاثاء، وتنطلق في تمام السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة مصر ونيجيريا ستبث على قناتي "beIN Sports HD 1 Max" و"beIN Sports HD 2 Max".

يواجه منتخب السودان، نظيره غينيا بيساو، حيث يسعى للظفر نقاط المباراة، وذلك مساء الثلاثاء.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.00 مساء بتوقيت أبوظبي والتاسعة مساء بتوقيت الخرطوم.

وتبث المباراة عبر قناتي "beIN Sports HD 1 Max" و"beIN Sports HD 2 Max".

يلتقي فريق الطائي مع نظيره الهلال، ضمن مباريات الجولة الـ16 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، مساء يوم الثلاثاء.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة 3.40 مساء بتوقيت مكة المكرمة و4.40 مساء بتوقيت أبوظبي.

وسيتم بث المباراة عبر قناة SSC السعودية، ومنصة شاهد الإلكترونية على الهواء مباشرة.

يخرج فريق الأهلي لمواجهة مضيفه الفيصلي، في لقاء مؤجل من الجولة 16 لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة 6.05 مساء بتوقيت مكة المكرمة و7.05 مساء بتوقيت أبوظبي.

وسيتم إذاعة هذه المباراة عبر قناة SSC السعودية، ومنصة شاهد الإلكترونية على الهواء مباشرة.

سيقوم فريق شباب الأهلي، باستقبال منافسه خورفكان في الجولة الـ13 من الدوري الإماراتي.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساء بتوقيت أبوظبي.

وستنقل المباراة عبر قناتي دبي الرياضية وأبوظبي الرياضية على الهواء مباشرة.

يصطدم فريق الجزيرة، بنظيره الوصل في واحدة من أبرز مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإماراتي.

وتطلق صافرة بداية المباراة في الساعة 6.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة و7.30 مساء بتوقيت أبوظبي.

وتبث المباراة عبر قناتي دبي الرياضية وأبوظبي الرياضية على الهواء مباشرة.