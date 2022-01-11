شكرا لقرائتكم خبر عن 52% من القراء يتوقعون نجاح منتخب مصر في عبور مباراة نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح منتخب مصر في تجاوز عقبة مباراة نيجيريا في أولى مبارياته بأمم أفريقيا، توقع غالبية القراء نجاح منتخب مصر فى تجاوز عقبة مباراة نيجيريا في أولى مبارياته بأمم أفريقيا.

وتوقع 52% من القراء نجاح منتخب مصر في تجاوز عقبة مباراة نيجيريا في أولى مبارياته بأمم أفريقيا، بينما استبعد 48% من القراء نجاح منتخب مصر في تجاوز عقبة مباراة نيجيريا في أولى مبارياته بأمم أفريقيا.



